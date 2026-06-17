６月15日、元日本代表の本田圭佑が公式YouTubeチャンネルのライブ配信「初戦を終えてのYouTube Live」に登場した。インタビュアーを人気TikTokerであるウンパルンパさんが務め、およそ１時間に渡ってファンの質問などに直接答えた。２−２の壮絶ドローで幕を閉じた日本代表vsオランダ代表戦がメインテーマとなるなか、ウンパさんが視聴者からの最後の質問を伝える。世界と日本との差はなぜかくも縮まったのか――。漠然としつ