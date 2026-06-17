【4R】A級準決5Rで果敢に風を切った高橋綜一郎だったが、マーク川野が離れ、東勢が高橋を追う流れに。高橋にとっては不運な一番だったが、元選手の小野俊之氏は「展開のアヤで決勝に乗れなかったけど内容はバッチリ。強くなってるね」と高橋の成長に目を細めていた。最終日も川野が番手回りだが、Sが早く自在性のある布居が飛び付きも視野に入れ、前々と対応する。高橋の押し切りで3連単＜7＞―＜1＞＜3＞―＜1＞＜2＞＜3＞＜4