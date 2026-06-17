女優の山田杏奈（25）が16日に放送された日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。電動歯ブラシを初めて手にした際に起こしてしまった、可愛らしくも切ない「大失敗」のエピソードを披露した。スタジオトークで「身の回りの大失敗」について聞かれた山田は「数年前に電動歯ブラシを初めて買ってみた」と、電動歯ブラシでの大失敗を切り出した。以前から「すごく（歯が）ツルツルになるって聞いて楽しみで」