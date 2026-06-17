歌手の新浜レオン（３０）が７月２２日に発売する初のＥＰ「ＮｅｗＢｅｇｉｎｎｉｎｇ」の追撃盤に収録される新曲「愛のＦＩＲＥ」が、日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」（土曜、後６・００）のオープニングテーマに起用されることが１６日、分かった。７月１１日放送分から流される。新浜は昨年４〜１２月放送分のエンディングテーマ（「Ｆｕｎ！Ｆｕｎ！Ｆｕｎ！」）を担当。今作はアニメ制作サイドからの「新浜レオンの