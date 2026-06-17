【モデルプレス＝2026/06/17】SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾／「高」は正式には「はしごだか」、森本慎太郎、田中樹）が6月16日、東京・Ginza Sony Park（銀座ソニーパーク）にて行われた「SixTONES STock」囲み取材に出席した。本記事では、会見の様子をレポートする。＜※内観写真ネタバレあり＞【写真】SixTONESメンバーのこだわり詰まった物流倉庫の全貌◆「SixTONES STock」デビュー6周年、結成11年の年