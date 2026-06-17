◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組フランス―セネガル（１６日、ニューヨーク・ニュージャージー競技場）優勝候補筆頭とされるフランス（ＦＩＦＡランク３位）のＦＷキリアン・エムバペ（Ｒマドリード）が先発出場し、自身３大会目となるＷ杯の初戦に臨んだ。Ｗ杯歴代最多得点を狙う。１８年ロシア大会で４得点、２２年カタール大会では決勝・アルゼンチン戦のハットトリックを含む８得点を挙げ、計１２得点。歴代１位の