SixTONESが16日、東京・銀座ソニーパークで、体験型見学会「SixTONESSTock」の取材会を行った。衣装や小道具などを保管・管理する物流倉庫に見立てた会場を観客が40分間見学できる。森本慎太郎（28）は「デビュー前から最新のものまである。（グループの）歴史も今も感じられる」と見どころを話した。東京会場はきょう17日〜8月23日。大阪はATCギャラリー（大阪市）で10月21日〜12月27日。いずれも開催日数は66日。計20万人を