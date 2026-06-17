落語家の笑福亭鶴瓶（74）が16日に放送された日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。9年ぶりに出演した女性タレントの成長ぶりに驚いた。冒頭、出演者紹介でMCの「timelesz」の松島聡が「本田紗来ちゃん、9年ぶりの出演ということで」と、久々の出演となったことを伝えられ、当時の映像が放送された。2017年の当時9歳で初出演した本田は今年4月に明治大学に入学。鶴瓶は「あっという間に大人になるねんな