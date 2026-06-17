歌手の新浜レオン（30）の新曲が、日本テレビ系人気アニメ「名探偵コナン」（土曜後6・00）オープニング曲に起用される。曲は7月22日発売のミニアルバムに収録される「愛のFIRE」で、「今までにない新浜レオンの魂の叫びを、ぜひ聴いていただければ」と呼びかけている。これまでのイメージを覆す新浜史上最もロックなサウンド。番組サイドから「新浜レオンの新たな姿を見せてほしい」との依頼があり、♪暴けない謎はない――