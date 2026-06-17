ＳｉｘＴＯＮＥＳが１６日、東京・ＧｉｎｚａＳｏｎｙＰａｒｋで開催する、グループのこれまでのクリエイティブ（創作物）を保管・管理する物流倉庫を公開するイベント「ＳｉｘＴＯＮＥＳＳＴｏｃｋ」（１７日開幕）の取材会を行った。デビュー６周年、結成１１年の祝福と感謝を込めた期間限定の公開。６人らしい遊び心の詰まった空間で、ファンへ向け「一瞬も飽きさせない」と宣言した。単なる倉庫見学ではなく、常に６