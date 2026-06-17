HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[キャメロン ノーリー] 0 - 2 [アレハンドロ ダビドビッチ フォキナ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第2日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、キャメロン ノーリーと第4シードのアレハンドロ ダビドビッチ フォキナが対戦した。 第1セットはア