2026年5月、東京メトロのイベント列車が10年ぶりに「新橋駅の幻のホーム」へ乗り入れた。工事のため長らく非公開だった歴史遺産は、いまどうなっているのか。公開再開の背景と改良工事の現状、そして幻のホームの未来を探った。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）10年ぶりに公開された新橋駅の「幻のホーム」東京メトロは5月30日、イベント列車「夢の冒険列車 ルート銀丸」を運行した。「銀丸壱号」は銀座線上野車両基地から出