5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのリーダーである吉田仁人（よしだじんと）のソロ作品『東京』が、6月17日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、1位に初登場した。【動画】全編ワンテイクカットで撮影！M!LK・吉田仁人「東京」ミュージックビデオ「オリコン週間音楽ランキング」【※】において、ソロ名義では初の1位獲得となった。【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シ