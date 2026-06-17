サカナクションの「夜の踊り子」が、17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において、前週の2位から順位を上げ、2週ぶりに1位に返り咲き。通算4週目の1位獲得となった。週間再生数は766.1万回（7,661,026回）を記録。【動画】サカナクション「夜の踊り子」MV本作は、2012年8月にCDシングルとしてリリースされた楽曲。インドネシアの伝統的なボートレースで船首に立って踊る少年の映像と、この曲を合わせたシ