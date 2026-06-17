スキマスイッチの「奏（かなで）」が、6月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数122万122回を記録。累積再生数は3億87万4855回となり、自身初の累積再生数3億回突破作品となった。【動画】スキマスイッチ「奏（かなで）」ミュージックビデオ本作は、2004年3月10日にCDシングルとしてリリースされた。「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート＜クレジット：オリコ