back number「クリスマスソング」が、6月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数120万9746回を記録。累積再生数は5億48万3180回となり、自身通算5作目【※】の累積再生数5億回突破作品となった。【動画】心にしみる…back number「クリスマスソング」MV本作は、俳優・石原さとみが主演を務めたドラマ『5→9〜私に恋したお坊さん〜』（フジテレビ系）の主題歌として起用されていた。【※】back