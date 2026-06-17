Mr.Children「HANABI」が、6月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で週間再生数134万4203回を記録。累積再生数は3億79万3883回となり、自身初の累積再生数3億回突破作品となった。【動画】Mr.Children「HANABI」ミュージックビデオ本作は、俳優・山下智久が主演を務めたドラマ『コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-』（フジテレビ系）の主題歌として起用されていた。「週間ストリーミングランキング」