6人組グループ・SixTONES（高地優吾※高＝はしごだか、京本大我、田中樹、松村北斗、ジェシー、森本慎太郎）が、東京・Ginza Sony Parkで開催されるデビュー6周年・結成11年を記念した“体験型倉庫見学”『SixTONES STock』の内覧会前に囲み取材に参加した。詳細な内容は謎に包まれたイベントがついにお披露目。メンバーが見てほしいポイントをそれぞれ紹介した。【写真】安心の表情！無事にテープを切り終わったSixTONES物流