6人組グループ・SixTONES（高地優吾※高＝はしごだか、京本大我、田中樹、松村北斗、ジェシー、森本慎太郎）が、東京・Ginza Sony Parkで開催されるデビュー6周年・結成11年を記念した“体験型倉庫見学”『SixTONES STock』内覧会前に囲み取材に参加した。デビュー6周年を迎え、改めてメンバーの変化について語った。【写真】楽しそうな雰囲気が伝わるテープカットの模様すでにアリーナツアー50公演を完走、スタジアムツアーを