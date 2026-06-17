YG ENTERTAINMENT所属のガールズグループ・BABYMONSTERの新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」が、最新の6月22日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で46位に初登場した。【ライブ写真】BABYMONSTERの神戸・GLION ARENA KOBEでのステージショットがたっぷり！本作はリズミカルなベースラインが特徴の中毒性の高い楽曲となっている。7月からは、京セラドーム大阪公演を含むワールドツアーを開催予定。このほか、68位には「私