乃木坂46「シンクロニシティ」が、6月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数19万9135回を記録。累積再生数は1億17万691回となり、「帰り道は遠回りしたくなる」に続く自身通算2作目の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】乃木坂46「シンクロニシティ」ミュージックビデオ本作は、俳優・白石麻衣が乃木坂46在籍時にセンターを務め、2018年4月にCDシングルとしてリリース。「オリコン週間