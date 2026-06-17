歌手の新浜レオン（３０）の新曲「愛のＦＩＲＥ」が日本テレビ系アニメ「名探偵コナン」（読売テレビ制作、土曜・後６時）の新オープニングテーマに決定したことが１６日、分かった。楽曲は７月１１日の放送からオンエアされ、同日に先行配信リリースされる。昨年は「コナン」のエンディングテーマ「Ｆｕｎ！Ｆｕｎ！Ｆｕｎ！」を担当したが、オープニングテーマは初めて。アニメ制作サイドから寄せられた「新浜レオンの新