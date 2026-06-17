◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―１西武（１６日・甲子園）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が２軍降格する見込みとなった。「７番・三塁」で３試合ぶりにスタメン復帰したが、４打席連続三振。「悔しいです…。技術も足りないですし、もったいない打席も多いなと思っています」。１点ビハインドの７回１死一、三塁の好機でウィンゲンターの外角直球に手が出ず、３球三振に倒れると９回２死一塁では空振り