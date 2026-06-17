お笑いコンビ、さまぁ〜ずの三村マサカズが16日夜、自身のXを更新。ライブにおける「初の体験」を語った。16日午後7時46分ごろ、群馬県太田市などで最大深度5弱を観測したマグニチュード5.5の地震が発生した。東京都内でも各地で震度3を記録し、大きく揺れた。さまぁ〜ずは「さまぁ〜ずライブ15」を11日から17日まで東京芸術劇場プレイハウスで行っているが、三村はXに「今日のさまぁ〜ずライブは、途中地震がありまして、ライブ中