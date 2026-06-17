大分県豊後高田市でことしの春そばの試食会 西日本有数のソバの産地、大分県豊後高田市でことしの春そばの試食会が開かれました。 豊後高田市では毎年、春と秋の年2回、ソバを栽培していてことしは6月20日に春ソバが解禁されます。16日は関係者などが参加して試食会が行われ出来立てのそばに舌鼓を打っていました。 豊後高田市によりますと、ことしの春そばは天候に恵まれたことから良い出来に仕上がっていて、収穫量は平年