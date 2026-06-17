大規模な火災に見舞われた大分市佐賀関で建設される復興住宅についてです。 当初の想定よりも多くの入居者が見込まれるとして市は、建設費を約4億円増額する補正予算案を追加で提出することとなりました。 この復興住宅は大分市佐賀関の大規模火災を受け被災者が恒久的に住むことができる場所として建設されるもので、市は2027年12月末までの完成を目指しています。 当初は、2階建ての20戸を想定し、総事業費は10億4200万円が