九州電力のグループ会社は16日、大分県内での地熱発電所の建設に向け蒸気の量などを調べる噴出試験を報道陣に公開しました。 この地熱発電所は九電みらいエナジーが建設を検討しているものです。場所は九重町と由布市湯布院町にまたがる地域で、16日は噴出試験が公開されました。 地熱発電は地下から取り出した蒸気を利用して発電する仕組みで、試験では蒸気の量や圧力のほか周辺の温泉への影響なども調べるという