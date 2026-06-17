本格的な梅雨の時期を迎えている大分県内。中津市ではアジサイが見ごろとなっていて、多くの人を楽しませています。ただ、16日も蒸し暑い1日に。この時期、「梅雨型熱中症」に注意が必要です。 ◆訪れた人は 「こんなに（アジサイが）いっぱい広くなっているのは見たことない。この辺じゃここ最高だと思う」 中津市三光田口にある八面山あじさい園です。こちらでは6000株を超えるアジサイが咲いていて、いま、見ごろとなってい