◇W杯北中米大会1次リーグF組日本2ー2オランダ（2026年6月15日ダラス）日本は硬くなってもおかしくない大会初戦の前半、守勢に回りながらもスコアレスでしのいだ。前半セーブ3度のGK鈴木彩が目立った中で、谷口を中心とする3バック陣の貢献も見逃せなかった。15分区切りの時間帯で、日本は保持率が30％を下回った前半31分以降にピンチが続出。33分には自陣でボールを失い、ショートカウンターを浴びた。マレンの右クロス