FBI＝連邦捜査局は14日にホワイトハウスで開催された総合格闘技の大会を標的にしたドローン攻撃を計画したとして、複数人の容疑者を拘束し、攻撃を防いだと発表しました。FBIのパテル長官は16日、ホワイトハウスで14日に開催された総合格闘技「UFC」の大会をめぐり、攻撃計画をFBIなどが事前に察知し、複数人の容疑者を拘束したと発表しました。複数のアメリカメディアは、容疑者はドローンで周辺の建物を襲撃した上で、避難する観