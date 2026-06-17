FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の日本代表は2―2で引き分けた初戦のオランダ戦から一夜明けた15日、ベースキャンプ地ナッシュビルで練習を行った。20日（同21日）の第2戦で対戦するチュニジアはサブリ・ラムシ監督（54）を解任し、同じくフランス出身のエルベ・ルナール新監督（57）を迎えることを決定。DF板倉滉主将（29＝アヤックス）は“解任ブースト”を警戒し、選手ミーティングで雰囲気を引き締める方針