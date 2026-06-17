アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の署名式は、19日にスイス中部のリゾート地で行われる見通しであることが分かりました。アメリカとイランは停戦を60日間延長し、イランの核開発問題について協議する覚書に合意しています。覚書の署名式の会場候補地について、スイスの外務省によりますと、「現時点で、署名式は19日にスイス中部のビュルゲンシュトックで開催される予定で、この場所はアメリカやイラン、仲介役を務めるパキ