日本代表は15日、ベースキャンプ地の米ナッシュビルでU―19日本代表との練習試合（45分×1本）を非公開で行い、2―0で勝利した。14日のオランダ戦の先発から外れたメンバーが主に出場し、同戦で劇的ドローに導いたFW小川航基（28）と追加招集のFW町野修斗（26）が得点を決めた。小川が乗っている。オランダ戦の幻のゴールから約24時間後。U―19日本代表との練習試合で、今度は力強くゴールネットを揺らした。「少ないチャンス