アメリカのトランプ大統領は16日、フランス東部エビアンで行われているG7＝主要7カ国首脳会議で中東の指導者らと会談し、イランの核開発放棄に向けた交渉について「予定通り進むだろう」と述べ、前向きな考えを示しました。トランプ大統領：イランとの合意は成立しており、成功するはずだ。これから第2段階に進むが、そちらの方がむしろ容易になる。アメリカとイランは停戦を60日間延長し、イランの核開発問題を巡り協議する覚書に