日本代表DF瀬古はボランチ起用に応えるべく、順調な仕上がりを示した。遠藤の負傷離脱の影響もあり、本職のセンターバックとは別の位置での調整で「いい状態になった。自分のやることを全うする」と頼もしい。オランダ戦では、年代別代表で共に戦ったMF久保との連係でMF中村がゴールを奪い「とても刺激になった」と言う。自身はチュニジア戦に照準を合わせ「勝ち点3を取れるように準備する」と誓った。