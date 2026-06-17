日本代表DF菅原が右サイドの連係に手応えを示した。オランダ戦は後半30分からウイングバックで投入され、右シャドーで途中出場した伊東とスムーズに位置を入れ替えながらプレー。「（伊東）純也君が何を求めて、どういう配球を好むか話さなくても分かる」とあうんの呼吸だ。次戦もジョーカー的役割が期待され「チュニジアは死に物狂いで来ると思うけど、僕らも死に物狂いで行く」と覚悟を示した。