HSBC選手権 大会期間：2026年6月15日～2026年6月21日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[リンキー ヒジカタ] 2 - 0 [アレハンドロ タビロ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第2日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、リンキー ヒジカタとアレハンドロ タビロが対戦した。 第1セットはリンキー ヒジカタが6-2で先取。第2セットもリンキー ヒ