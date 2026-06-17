北九州市八幡西区の北九州都市高速で16日夕方、蛇行する車を運転していた男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。警察によりますと北九州市八幡西区茶屋の原の北九州都市高速馬場山料金所付近で16日午後6時20分ごろ、警察官が蛇行する乗用車を発見し停止させると、運転していた男から酒の臭いがしました。男の呼気を調べたところ基準値の6倍近いアルコールが検出されたため、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しま