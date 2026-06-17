クアルコムは日本時間6月17日、XRデバイス向けの新たな最上位プラットフォーム「Snapdragon Reality Elite」を発表した。 あわせて、スマートグラスなどの操作を拡張する第2世代のスマートリングや、AIグラスの開発を支援する「Snapdragon START」プログラムも公開されている。 新ブランドを冠した「Snapdragon Reality Elite」 「Snapdragon Reality Elite」は、従来の「XR2」シリーズ