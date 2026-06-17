気象台は、17日午前2時20分に、レベル３大雨警報を徳之島町に発表しました。奄美地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■徳之島町●レベル３大雨警報【発表】■天城町●レベル２大雨注意報■伊仙町●レベル２大雨注意報■和泊町●レベル２大雨注意報■知名町●レベル２大雨注意報