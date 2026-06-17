＜マイヤーLPGAクラシック事前情報◇16日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞次週行われるメジャー「KPMG全米女子プロ選手権」の前哨戦にあたる今大会。開幕を前に、古江彩佳が欠場したことをLPGAツアーが発表した。これにより、補欠1番手のチャン・ヤフイ（中国）が繰り上がりで出場する。【写真】これは珍しい！古江彩佳の力強いガッツポーズ欠場理由は明らかにされていないが、古江は先週、ツアー