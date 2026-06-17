「ドジャース４−３レイズ」（１５日、ロサンゼルス）米大リーグ機構（ＭＬＢ）は１５日（日本時間１６日）、オールスター戦（７月１４日・フィラデルフィア）のファン投票の第１回中間発表を行い、ドジャースの大谷翔平投手（３１）がナ・リーグ指名打者（ＤＨ）部門でメジャー全体最多の１１６万５１３３票を獲得。同部門２位のカイル・シュワバー外野手（フィリーズ）に大差をつけ、６年連続スタメン出場に向けて好スタート