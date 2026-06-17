17日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比90円高の6万9460円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万9404.5円に対しては55.50円高。出来高は9247枚となっている。 TOPIX先物期近は4020ポイントと前日比21.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は28.86ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69460