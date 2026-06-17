MLBは7月11、12日（日本時間12、13日）に開かれるドラフト会議の指名候補が実技のアピールや身体検査を行う「ドラフトコンバイン」の参加者を発表した。昨秋のNPBドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大・佐々木、オリックス6位指名のジョージア大・石川ケニーが名を連ねた。23〜26日（同24〜27日）にダイヤモンドバックスの本拠地チェース・フィールドで開催され、大学生195人、高校生140人の計335人が集