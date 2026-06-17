◇ナ・リーグカブス5−4ロッキーズ（2026年6月15日シカゴ）カブスのピート・クローアームストロング外野手（PCA＝24）がサイクル安打を達成した。1回に中越えにソロ本塁打を運び、3回に右中間三塁打。5回に右翼線二塁打で王手をかけ、7回の第4打席であっさり右前打を放った。本塁打、三塁打、二塁打、単打の順の珍しい「リバース・サイクル安打」を達成した。今春のWBCに米国代表で出場した24歳は、球団では13度目の偉