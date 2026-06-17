大リーグ機構（MLB）は15日（日本時間16日）、7月14日（同15日）にフィラデルフィアで開催されるオールスター戦のファン投票の第1回中間発表を行った。ア・リーグでは、ブルージェイズの岡本が三塁手部門で2位に入った。1位のレイズ・カミネロとは6万9348票差。また、ホワイトソックスの村上が一塁手部門で3位につけた。ナ・リーグ外野手部門では、カブスの鈴木が16位だった。