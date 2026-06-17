◇ナ・リーグカブス5−4ロッキーズ（2026年6月15日シカゴ）カブス・鈴木は右膝の負傷から2試合ぶりに戦列に戻り「4番・DH」で出場した。快音はなく連続安打が10試合で途切れたものの、サヨナラ勝ちを呼び込む四球を選んだ。1点を追う9回に先頭打者で打席に入ると、フルカウントからの7球目を見極め出塁。後続の適時打で同点のホームを踏み、なお無死満塁からの押し出し四球で接戦を制した。