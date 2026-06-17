◇ナ・リーグカブス5−4ロッキーズ（2026年6月15日シカゴ）カブス・今永は惜しくも白星に手が届かなかった。5回までゼロを並べたが、1点リードの6回2死一塁から安打を浴びたところで降板。救援が押し出し四球を与えて追い付かれ、勝利投手の権利が消えた。継投策については「監督が下す判断はいつも正解。自分が次、やらなければいけないのは、その回をゼロに抑えてマウンドを降りること」と淡々と話した。伸びる速球に