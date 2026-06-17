大リーグ機構（MLB）は15日（日本時間16日）、7月14日（同15日）にフィラデルフィアで開催されるオールスター戦のファン投票の第1回中間発表を行い、ドジャースの大谷がナ・リーグDH部門で116万5133票を集め、両リーグの全部門を通じて最多となった。投票は野手が対象で、25日までの1次投票で各リーグ最多得票の選手は先発出場が決定。それ以外のポジションは、上位2人（外野手は最多6人）が6月29日〜7月2日の最終投票に進む。