◇インターリーグドジャース4−3レイズ（2026年6月15日ロサンゼルス）ドジャース・大谷は4打数無安打で連続試合出塁が7で止まった。レイズの先発は元日本ハムのマルティネスで過去の対戦でも計9打数無安打。2試合連続無安打で打率.298となった。試合前には、登板が予定される17日（日本時間18日）に向けてキャッチボールで調整。ブルペン入りが普段のメニューとなる登板2日前だったが、この日は入らなかった。デーブ・